Diego Buonanotte renovó con la UC: Acá encontré un lugar en el fútbol

Luego de variadas negociaciones, este miércoles se oficializó la renovación del mediocampista argentino Diego Buonanotte, quien confesó sentirse muy cómodo en el cuadro cruzado y aseguró que encontró su lugar en el fútbol.

"Solo queda agradecer a Juan (Tagle, presidente del club), al directorio, a mis compañeros, a los hinchas, quienes me permiten seguir en un club que tanto quiero, que siempre me recibió bien. Es la verdad, y aunque suene repetitivo, todos saben el cariño que le tengo a la Católica", comentó el jugador en conferencia de prensa.

"Arranqué en River muy chico y cuando jugué en Primera siempre me mostraron cariño, después me costó mucho encontrar un lugar, moviendo a mi familia de un lado para otro, y eso no me gusta, pero la profesión me lleva a hacer eso y desde que llegué acá, hubo una relación muy buena con la gente, con la hinchada", añadió.

"Cuando llegué a Católica no encontraba un lugar, acá lo encontré. Lo encontré en esta institución. Y quiero seguir por mucho tiempo", completó.

"Uno puede jugar mal o bien, pero siempre está la actitud, las ganas y eso lo valora la gente", expresó.

Con respecto a la lesión que le impedirá jugar en el estreno de Copa Libertadores (ante Libertad o Atlético Medellín), Buonanotte aseguró estar "bajoneado".

"Estoy amargado. Jugué el domingo con molestias y los exámenes así lo dijeron. Quiero jugar, quiero entrenar pero hoy no lo puedo hacer. Lo más probable es que no pueda estar", expresó.