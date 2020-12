Diego Buonanotte se descargó tras ser expulsado: En 15 años jamás insulté a un árbitro

El mediocampista argentino de Universidad Católica Diego Buonanotte se descargó a través de redes sociales luego de su expulsión en el empate 2-2 ante Audax Italiano y aseguró que en su carrera jamás vio la roja por insultar a un juez.

"Llevo 15 años jugando fútbol profesional y jamás insulte a un árbitro", escribió en Twitter el ex jugador de River Plate y Málaga.

Buonanotte fue expulsado del duelo ante Audax luego del pitazo final por supuestos insultos.

En tanto, el ex jugador Ricardo Lunari también se sumó a los reclamos: "No sean descarados, si quieren evitar el Tri, suspendan el campeonato", escribió.

Esto es penal acá y en la China. El árbitro de frente no tiene excusas para no pitarlo. Y el Var no llama? No sean descarados, si quieren evitar el Tri suspendan el campeonato!!!

