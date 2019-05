Diego Buonanotte: Siempre quiero jugar, pero a veces la rotación es clave

El volante de Universidad Católica Diego Buonanotte se refirió a su escasa presencia en las oncenas titulares del técnico Gustavo Quinteros, asegurando que si bien, siempre le gustaría estar, la rotación es necesaria.

Al respecto, dijo en conferencia de prensa que "está claro que en lo personal siempre quiero jugar, siempre me entreno para jugar todos los partidos y para que el entrenador cuente conmigo. Pero en competiciones tan importantes con partidos tan seguidos la rotación es clave".

"Ningún futbolista puede jugar todos los partidos, no creo que haya físico que aguante. En la Copa Libertadores no he tenido mucha participación, que no es lo que quiero pero es lo que toca y uno tiene que adaptarse, aceptarlo y prepararse para aprovechar la oportunidad cuando llegue", apuntó.

A su vez, el mediocampista argentino afirmó sobre sus condiciones que "yo soy muy ofensivo y me cuesta la marca, entonces a lo mejor hoy hay esquemas tácticos que me complican. Quizás en este 4-3-3 no me puedo adaptar bien. Si tuviera marca, fuera grandote y tuviera fuerza, estaría jugando en Barcelona. Me conformo con lo que tengo".

"En el ida y vuelta cuando el entrenador ocupa un 4-3-3 se me complica un poco porque por fuera no tengo ese ida y vuelta que tiene el "Chapa" (Fuenzalida), y por dentro hay que hacer una función de llegar al arco rival, pero también de volver al tuyo defendiendo y siempre cuando hablamos de defender se me complica un poco", señaló.

La UC, que lidera el torneo, disputa el sábado su partido de la fecha 11 contra O'Higgins en el Estadio El Teniente, desde las 15:30 horas (19:30 GMT).