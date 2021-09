Diego Buonanotte y el apoyo de los hinchas: Me llena de felicidad y a la vez vergüenza

El destacado volante de Universidad Católica Diego Buonanotte, figura en la goleada por 4-0 sobre Deportes Melipilla con un gol y una asistencia, se mostró muy agradecido por el apoyo de los hinchas, quienes vitorearon su nombre en este compromiso.

En diálogo con TNT Sports tras el partido, el "Enano" señaló que "es lindo, me llena de felicidad y me da vergüenza a la vez. Es una sensación hermosa, pero hay que entrar y demostrar. Por algo la gente quiere que entre y yo tengo esa presión linda de poder demostrar. Es una sensación única que la voy a disfrutar mucho más cuando no juegue más, seguramente".

Además, se refirió a la cercanía de Cristian Paulucci con el plantel: "Eso es lindo. Yo siempre pongo el ejemplo del 'Cholo' (Diego) Simeone, cuando lo tuve en River Plate, que siempre se preocupaba por el que no jugaba. El día lunes era el primero en estar con el equipo suplente, en acompañar y motivar. Después cuando necesitaba un jugador, estaba".

"Entonces Cristian (Paulucci) se preocupa de eso y los que entramos respondemos y le damos al equipo lo que necesita en ese momento", cerró.

La UC juega el sábado ante Unión La Calera con la posibilidad de alcanzarla en el subliderato.