Diego Valencia: Me gané muchas críticas por no jugar en mi puesto natural

El delantero Diego Valencia analizó su momento en Universidad Católica y aseguró que se ha ganado críticas por no utilizar su puesto natural como delantero centro.

"Me gané muchas críticas por no jugar en mi puesto natural, pero siempre acepté cuando el técnico me preguntaba porque yo quería aportar al equipo. En varios partidos no tuve un buen rendimiento, pero era porque yo no me acomodaba", comentó a TNT Sports.

El atacante, que fue utilizado como volante por el ex DT de Ariel Holan en algunos partidos, añadió que "aprendí a lidiar con las críticas, prácticamente no pescó las redes sociales. Ni los comentarios buenos ni malos. Me quedo con lo que me comenta el cuerpo técnico y mis compañeros".

"Me ha tocado jugar de puntero y de volante, son posiciones que son naturales mías pero estoy dispuesto a aprender. Mi disposición siempre va a estar para ayudar al equipo", precisó.

Por último, el atacante que marcó tres goles la semana pasada dijo que "es muy importante la confianza de los delanteros, uno con el paso de los partidos se va sintiendo más cómodo".

Diego Valencia, atacante de #LosCruzados: "Jugaré en el puesto que el técnico me necesite. Estoy dispuesto a aprender"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/vr7PEPlNKr — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 11, 2021