Diego Valencia: "Tenemos que encontrar regularidad para acortar la brecha con el puntero"

El atacante Diego Valencia anticipó el próximo desafío de Universidad Católica ante Palestino y aseguró que necesitan volver a los festejos para no perderle pisada al líder Colo Colo.

"Tenemos que jugar muy bien para quedarnos con los tres puntos, necesitamos encontrar esa regularidad de ir sumando fecha a fecha para acortar la brecha que tenemos con el puntero", comentó en conferencia de prensa.

Agregó que "estamos enfocados en ir acortando la distancia, nuestros rivales siempre van a ser los que están cerca de nosotros. No partimos la temporada en superar a tal club, sino que en terminar en lo alto de la tabla y ese es nuestro objetivo principal".

"La ilusión está intacta, quedan muchísimos partidos para seguir compitiendo y lograr el objetivo de salir campeón", complementó.

Consultado por sus últimas actuaciones en la UC, dijo que "no lo he hecho en mi posición natural, pero me he ido adaptando bien como extremo. Siento que he podido ir ayudando al equipo y marcar varios goles".

En relación al compromiso ante Palestino, manifestó que "es un gran equipo. Tienen jugadores de experiencia y buen pie".

Por último, sobre si se ilusiona con algún llamado a la selección chilena, tras la decisión de las ligas europeas de no liberar jugadores, expresó que "trabajo semana a semana para poder estar ahí. Me gustaría estar, pude estar para la Copa América y me di cuenta que es algo hermoso".

El partido de Universidad Católica ante Palestino será este sábado a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.