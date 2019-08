Diego Valencia: Trato de no darle muchas vueltas al accidente, ya estoy bien

El delantero de Universidad Católica Diego Valencia dijo que intenta dejar en el pasado el accidente del que fue víctima hace algunas semanas, cuando sufrió una fractura craneal por un desprendimiento del techo en el gimnasio del club.

El atacante, quien contó que si el fierro que golpeó su cabeza le hubiese dado algunos centímetros más cerca de la nuca, podría haber muerto, sostuvo que no quiere darle más vueltas al asunto para enfocarse en su regreso a las canchas.

"Trato de no darle muchas vueltas a lo que pasó, sí en su momento un neurocirujano me dijo que podría haber muerto si el fierro me pegaba unos centímetros más cerca de la nuca, pero trato de no darle mucha vuelta; ya pasó, estoy bien, y quiero seguir como si no hubiese pasado nada", manifestó.

"Volví antes de lo esperado, al principio se hablaba incluso de tres a cuatro meses, pero trabajé mucho para volver antes con el doctor y el psicólogo. Estoy muy feliz de volver, mis exámenes están correctos, todos al día así que feliz de poder ayudar al equipo", complementó.

"El cuerpo técnico estuvo siempre entregándome todo el apoyo posible, al igual que mis compañeros. El casco es una protección para prevenir un posible golpe, lo usaré un par de partidos hasta cuando me sienta seguro", finalizó al respecto.

Luego, Valencia habló sobre el buen momento de la UC, donde el conjunto "cruzado" es líder a 10 puntos de Colo Colo, su escolta: "Los equipos que nos están persiguiendo son buenos equipos, tienen grandes planteles y queda mucho campeonato, recién empezó la segunda rueda, estamos con un buen rendimiento y queremos mantener y ojalá aumentar nuestra distancia con nuestros más cercanos perseguidores".