Dituro no se confía: Debemos seguir de la misma forma, aún no hemos ganado nada

El portero de Universidad Católica Matías Dituro se mostró feliz por la goleada 5-0 de su equipo ante Cobresal, aunque estuvo cauto por la diferencia de 14 puntos sobre Colo Colo, asegurando que aún falta para conseguir el título.

"Estamos muy contentos por cómo nos apoyó la gente, pero nosotros sabemos que cada partido es importante y que debemos seguir de la misma forma, afrontando cada partido con seriedad. Hasta que no consigamos el objetivo no hemos ganado absolutamente nada y no podemos relajarnos ni mucho menos", señaló.

De igual forma, Dituro valoró el alza del equipo en los últimos compromisos: "Ceo que en los últimos dos partidos habíamos hecho un gran trabajo, por ahí nos apresuramos en la toma de decisiones, hoy estuvimos más tranquilos en esas situaciones y obviamente que hay individualidades que han marcado la diferencia y hoy han estado muy acertadas. Estamos contentos porque hubo unos partidos que estuvimos un poco bajos".

Enfocándose particularmente en el duelo ante los "mineros", el golero dijo que "hicimos un gran partido, supimos aprovechar las opciones de gol en el primer tiempo. En el segundo creamos buen fútbol, lo que hicimos los últimos partidos y hoy con ese condimento de poder convertir y conseguir una victoria que era lo que buscábamos en casa".

Finalmente sobre la convocatoria de Alfonso Parot y César Pinares a la selección chilena, señaló que "son jugadores importantes para nosotros, que vienen haciendo un gran trabajo, los dos tienen muy merecida su convocatoria a la selección, nos pone muy contentos eso, pero eso a nosotros nos disminuye y no nos gusta, pero esto es así y estoy contento por ellos".