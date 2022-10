Dituro: Pasar a tener que ser locales un día en un lado y después en otro es una incomodidad

El arquero Matías Dituro reconoció que para el plantel de Universidad Católica es "una incomodidad" el hecho de haber tenido que dejar su localía en San Carlos de Apoquindo y también se refirió al próximo desafío, ante Unión Española, donde quieren cimentar una clasificación a copa internacional.

"Lo de la cancha es una situación muy incómoda, de locales en San Carlos nos hacíamos fuertes, era nuestra fortaleza y pasar a tener que ser de locales un día en un lado y otro día en otro es una incomodidad, es algo que tendremos que intentar resolver para estar más cómodos", dijo el golero.

Agregó, luego, que "nuestro tema de la localía pasa por una remodelación del estadio, así que tenemos un justificativo, esperemos poder lograr una localía de cara a los partidos que vienen ahora y para el próximo año, una localía definitiva donde podamos sentirnos cómodos, también n adaptar el campo de jeugo al sistema que proponemos, lo que es importante... no puede ser al azar".

"El fútbol es un espectáculo, nos gusta jugar con gente, estadio lleno, que disfruten, cuiden los estadios y a los protagonistas en la cancha que quieren dar un espectáculo a la cancha y entre todos podamos hacer un fútbol serio y una liga más competitiva. Para mí, es importante el comportamiento y ojalá que lo que haya pasado nos pueda empezar a servir para lo que viene y se tomen las medidas que hay que tomar para que ir a la cancha sea algo seguro y para la familia, disfrutar un partido de fútbol", agregó.

De cara al choque con los "hispanos", de los peores equipos en la segunda rueda, dijo que "nos preparamos de buena manera, queremos un cierre de campeonato de la mejor forma posible, intentar conseguir resultados y seguir creciendo como equipos. Cuando nos tocó jugar contra la U en cancha de la Unión no estaba en buenas condiciones, pero puede que haya mejorado, esperemos, ojalá, pero la cancha no estaba en las mejores condiciones".

"Le damos muchísima importancia, es un partido que nos puede dar la posibilidad de seguir escalando en la tabla, que es nuestro objetivo. Quedan cuatro partidos y buscaremos los resultados que queremos para quedar lo más alto posible, el objetivo es clasificar a una copa internacional e iremos partido a partido", dijo.

En esa línea aportó que "fue un golpe para nosotros haber quedado eliminados de la Copa Chile, porque era un torneo que teníamos la ilusión de seguir avanzando e intentar disputar una final. Obviamente que a mí me gusta ganar, estar siempre arriba, soy competitivo y cuando no puedo tener la oportunidad de pelear por algo me enojo, me frustra, pero tenemos cuatro partidos, tenemos que terminar lo más alto posible y tratar de clasificar a copas internacionales".

Por último sostuvo que "me pongo en la piel de los jugadores de Palestino de tener que viajar a Antofagasta y luego no poder jugar el partido, debe ser molesto", sobre el papelón del pasado fin de semana.

U. Católica visita a U. Española el miércoles desde las 19:00 horas.