Edson Puch: Espero demostrar que soy el mejor refuerzo de la temporada

El delantero nacional Edson Puch habló con el Diario La Tercera y comentó que espera demostrar "que es el refuerzo más importante de la temporada" y que quiere ganar títulos con la Universidad Católica.

"Espero demostrar que soy el mejor refuerzo del fútbol chileno en este 2019 . Vengo ciento por ciento mentalizado. Quiero ganar cosas aquí en Universidad Católica", aseguró.

También comentó que su llegada a Católica es importante tanto por el tema deportivo, donde jugará Copa libertadores, como también desde lo emocional, ya que su abuelo fue hincha de los "Cruzados".

"Me decidí porque iba a jugar una copa internacional. Eso me llamó la atención. Me seduce mucho jugar la Copa Libertadores. La he disputado cuatro veces y es muy linda. Eso hizo que eligiera a Católica", puntualizó.

"Sí, mi abuelo era muy hincha de Católica. Su taza preferida para tomar té era de Católica.Fui su nieto regalón y él fue como mi padre. No alcanzó a verme debutar y pienso que ahora debe estar muy orgulloso de que esté en su amado equipo", añadió.

Puch, de 32 años, aseguró que no entiende porque es considerado un jugador irregular, ya que que sus cambios de club son porque lo compran y no por un mal nivel.

"Cambio de club porque me han comprado. La U a Iquique; Al Wasl a la U; Necaxa a Liga; Pachuca a Necaxa. Gracias a Dios, donde jugué me ha ido bien. No sé por qué dicen que soy irregular. ¿Por qué tienen esa chapa mía? Si miran mis pasos por los clubes siempre lo hice muy bien. Huracán, la U, Iquique, Liga, Necaxa..." argumentó.

Para finalizar, dijo que espera volver a la selección chilena para "poder volver a levantar la Copa América".