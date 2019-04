El complicado momento que vive Duvier Riascos en Universidad Católica

El delantero colombiano de Universidad Católica, Duvier Riascos, no está atravesando un buen momento en los "cruzados", ya que no ha sido considerado por el técnico Gustavo Quinteros en los últimos partidos.

Pese a jugar por Copa Libertadores a los pocos días de su arribo y después sumar algunos minutos en el clásico ante Colo Colo, el atacante no fue incluido entre los citados para el compromiso con Curicó Unido por la sexta fecha del torneo ni frente a Palestino por la Supercopa.

Según conocimos en Al Aire Libre en Cooperativa, todo se habría originado porque el ariete "cafetero" llegó a un entrenamiento en mal estado, quedando al margen de la práctica.

En otra oportunidad Riascos no se presentó en San Calos para participar de los trabajos por supuestos problemas estomacales, y después explicó que no sabía que tenía que haber llegado igual para ser evaluado por el equipo médico.

Como antecedente, durante su paso por Millonarios tras jugar un clásico ante Santa Fe en el año 2017 se le vio en una deplorable condición en un restorán de la ciudad, hecho que fue replicado por medios locales.

Duvier Riascos suma 2 episodios extraños en sus poco más de 30 días en la UC. En una oportunidad no se presentó a entrenar y en otra no llegó en condiciones para realizar el entrenamiento. Coincidencia o no, en los 2 últimos partidos no fue convocado #SomosCooperativa