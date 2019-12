El emotivo mensaje de Diego Buonanotte tras obtener un nuevo título con Universidad Católica

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, publicó un emotivo mensaje en redes sociales tras la obtención del título del Campenato Nacional 2019 con los "cruzados".

El mediocampista argentino escribió una extensa carta en Instagram, en la que señala que "la verdad no sé como empezar a transmitir lo que siento al levantar un nuevo título con esta camiseta. Hace tres años y medio le hablé a mi viejo y le dije que me habían llamado de Católica, me dijo andá, ni lo pienses".

"Cada día que vivo acá es espectacular, jugar en la cancha de San Carlos, la que ya conocía desde 2008, pero que hoy tiene un significado mucho más especial. Siempre dije y sigo pensando que este club es mi lugar, porque así me lo hicieron sentir todos ustedes siempre", agregó.

"Gracias a todos los hinchas, los que llenaron siempre la cancha y nos alentaron donde jugáramos. También quiero agradecer a todos los trabajadores del club, los que están día a día con nosotros, el cuerpo médico, utileros, directivos, cuerpo técnico y en especial a mis compañeros, algunos juntos desde 2016 y otros que se fueron sumando y aportando su granito de arena para seguir haciendo historia en esta institución", añade.

Además, el "Enano" afirmó que "de manera especial quiero darles las gracias a mi mujer, Lu, Santi y Amelia, que llegó en septiembre y es la más chilena de la familia. Hoy toca disfrutar y levantar la 14 sabiendo el difícil momento que estamos viviendo en el país y deseo de corazón que todo pueda mejorar pronto. Vamos los cruzados que tenemos que seguir haciendo historia".

Mira la publicación de Buonanotte en Instagram: