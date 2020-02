El llamado de Fuenzalida: La violencia no es y nunca será la forma de manifestarse

El capitán de Universidad Católica, José Predro Fuenzalida, se refirió a los incidentes que ocurrieron el pasado domingo en la victoria de su equipo ante O'Higgins, donde el partido demoró su inicio debido a que hinchas lanzaron bengalas a la cancha y tuvieron enfrentamientos con Carabineros.

"Sin duda, a los jugadores que estamos dentro de cancha nos afecta la violencia afuera. Tenemos familiares y los hinchas que están afuera con sus familias, creo que todos nos vemos afectados. Y el espectáculo, por ende, también se ve afectado", expresó.

También el "Chapa" aseguró que las formas de manifestación no tienen que estar ligadas con violencia. "El llamado de mi parte y de todos los jugadores, es que, la violencia no es y nunca será la forma de manifestarse, como lo hemos dicho siempre, hay un tema social de fondo que siempre nosotros hemos colaborado y también queremos que también se pueda demostrar en el deporte, las canchas y los estadios ese tipo de manifestaciones, pero no con ese tipo de violencia", indicó.

Sobre una eventual sanción al Estadio San Carlos de Apoquindo, el futbolista señaló que "nunca va a ser la solución hoy día, porque no es un tema de seguridad del estadio, es un tema país, entonces más allá de donde se juegue va a ocurrir lo mismo. Además el estadio de Católica es uno de los más familiares, sin duda porque además de venir mucha gente, siempre ha sido un estadio donde se desarrollan bien las actividades", sostuvo.

Respecto a la lesión que lo dejó al margen del último encuentro, Fuenzalida contó que desea poder estar en el próximo duelo.

"Ya empecé a entrenar de manera progresiva, esperando la evolución para estar este fin de semana , que es un partido importante, tercera fecha y de visita", cerró.

Los "Cruzados" jugarán este domingo a las 12:00 horas frente a Antofagasta por la tercera fecha del Campeonato Nacional en el Estadio "Calvo y Bascuñán".