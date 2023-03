El pedido de Mauricio Isla a sus compañeros: Tratemos de no meternos mucho con el árbitro

El lateral de Universidad Católica Mauricio Isla contó que le ha dicho a sus compañeros que no se involucren con los jueces, luego que el plantel enfrentara varias suspensiones tras el polémico partido con Audax Italiano, siendo Franco Di Santo el último jugador castigado el pasado martes.

"No me he metido, lo único que he dicho es que tratemos de no meternos mucho con el árbitro en los partidos", expresó en conferencia de prensa.

"A veces pasa que perdemos muchos minutos de juego y se traspasa a que el juego se puede llevar a otro lado; lo ideal es tratar de concentrarnos los jugadores en mostrar el fútbol, dejar lo extrafutbolístico fuera, después cada uno dará que hablar viendo los videos, porque creo que los árbitros también los ven y saben en qué se equivocan y en qué no", explicó.

Para Isla, ésta "ha sido una semana más corta de lo habitual, hemos trabajado bien, con mucha concentración. Sabemos que será un partido muy importante, nos vamos a enfrentar a un equipo que propone. Tenemos que estar muy concentrados, tiene jugadores importantes, un esquema que viene mostrando del año pasado cuando hicieron un campeonato importante. Va a ser un partido muy lindo para ver".

"Ñublense es un equipo que propone, no esperamos tener un partido defensivo de ellos ni nuestro, estamos acostumbrados de ir al ataque, proponer, y Ñublense también lo tiene, ojalá el partido se dé así", declaró.

Por último, tras señalar que su posición preferida es de lateral, afirmó que "esta semana trabajamos las cosas negativas, tratamos de mejorar los errores que cometimos. Somos un equipo que llega mucho, hace muchos goles, pero tenemos que preocuparnos de los que nos hacen, perdimos muchos balones".

U. Católica enfrenta a Ñublense este viernes por la séptima fecha del Campeonato Nacional, desde las 20:30 horas.