Esposa de Alfonso Parot: Siempre le digo que es un ejemplo de admiración

La esposa del jugador de Universidad Católica Alfonso Parot, Begoña Lacámara, le dedicó un dibujo al futbolista que tomó revuelo en redes sociales, en el cual destacó la trayectoria del lateral izquierdo.

A propósito de eso, el diario Las Ultimas Noticias le realizó una nota en la cual ella contó los motivos para realizar esta obra y dejó varios elogios para su compañero de vida.

"La idea era contar su historia. 'Poncho' ha hecho una carrera súper linda, con sacrificios, perseverancia y metodología. Soy romántica en ese sentido, siempre le digo que es un ejemplo de admiración", sostuvo la periodista de profesión.

Consultada por si el ex Rosario Central también dibuja, contestó que "no mucho, pero le gusta pintar, a veces me pide pintar los míos cuando están listos", mientras que sobre el dibujo en cuestión, dijo que "lo vamos a juntar con otros dos para contar nuestra historia como familia. La idea es colgarlo como decoración en el baño de visitas o en la entrada".