Esposa de Fernando Zampedri contó pormenores de su embarazo: El no puede más de alegría

Fernanda Benavidez, la esposa del delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri, dio a conocer pormenores de su embarazo, ahora que esperan a su segundo hijo, y dijo que el ariete "cruzado" está muy feliz con la noticia.

"Fue más bien un error de cálculo. Tampoco cayó mal la noticia. Mi idea era esperar hasta el próximo año para terminar mis estudios de periodismo, pero no habíamos cerrado la fábrica. Por mi parte dos hijos es un buen número, aunque Fernando quiere tres", dijo a Las Ultimas Noticias.

"Está feliz desde el primer minuto. No puede más de alegría. Me pidió tanto que buscáramos el segundo. Olivia, nuestra hija, también está con una felicidad impresionante. Quería ser hermana mayor y pregunta a cada rato qué va a ser", complementó al matutino.

Según dijo, "esta noticia fue inesperada y me agarró más miedo que en mi primer embarazo. Creo que tiene que ver con que no es lo mismo tener un hijo a los 21 que a los 30 años. No tanto por la edad, sino por la madurez".

"Decidimos no contarle a la familia porque antes que naciera Olivia, tuve una pérdida. Dijimos que íbamos a esperar por lo menos hasta la primera ecografía. Pero al día siguiente que me enteré del embarazo, mi mamá Cecilia y mi hermana Sofía se enfermaron de Covid en Argentina. Mi cabeza explotaba, tenía ganas de irme a estar con ellas, así que le conté la noticia a mi mamá para darle fuerza", completó.