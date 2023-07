Esposa defendió a Matías Dituro de las críticas: Quiso hacer una conferencia y no lo dejaron

El arquero Matías Dituro está cada vez más cerca de abrochar oficialmente su partida al fútbol turco saliendo de Universidad Católica sin dejar dinero en sus arcas, lo que causó molestia en varios fanáticos de la escuadra estudiantil.

Uno de ellos, el usuario de Twitter @ElFelipeCruzado publicó que "dejaste al equipo tirado cuando había que poner la carita. Lindas atajadas, partidos y títulos, que los ganamos porque estabas tú al arco, pero no quita que acabas de hacer una de las mariconadas más grandes que se hayan visto en la UC. Matías Dituro, no se olvida ni se perdona".

El duro comentario provocó la respuesta de la esposa del futbolista, Karen Acosta, quien expresó en la red social: "¿No eras tú el fan número uno de Mati? ¡Pidiéndole que por favor vuelva! Te invito a casa para que le digas todo eso a la cara, espero que cuando cuente su verdad no le pidas perdón por privado".

"Yo no soy la indicada para contar la verdad. Matías lo quiso hacer en conferencia y no lo dejaron, así como quiso jugar hoy (ayer) también. Ya lo hará él cuando lo considere necesario, pero mientras tanto los insultos y la difamación que está recibiendo gratuitamente no tienen vuelta atrás", añadió.