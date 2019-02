Esta semana se definirá si Diego Buonanotte renueva o no con Universidad Católica

La semana previa al comienzo del Campeonato Nacional 2019 será clave para Universidad Católica, esto debido a que durante estos días se resolverá si Diego Buonanotte renovará o no su contrato.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el futuro del ex River Plate quedará fijado antes del debut de los cruzados ante Coquimbo Unido, al menos eso es lo que pretenden las partes involucradas.

Buonanotte finaliza su contrato con la UC a mediados de año, por lo que en Cruzados esperan que se cierre ahora su renovación para poder contar con él en todo el Campeonato Nacional 2019 y la Copa Liberatadores.

El jugador dijo hace unos días en declaraciones al CDF que "ojalá que se llegue a un final feliz, que obviamente sea que yo siga en Universidad Católica, pero todavía falta. Trato de no involucrarme mucho porque me hace mal, soy una persona ansiosa, que me gusta tener todo planificado, especialmente con mi familia y hoy no lo puedo hacer".