Eugenio Mena y su proceso de recuperación: "El apoyo del hincha cruzado ha sido fundamental"

Eugenio Mena, defensor de Universidad Católica y seleccionado nacional, compartió sus sensaciones tras la operación recibida por doble fractura de tibia y peroné, sufrida en la pasada fecha 22 del Campeonato Nacional.

"Durante los primeros días me sentí bien, con los dolores normales del post operatorio, pero estoy contento de estar aquí e iniciar la recuperación con mis compañeros después de largos diez días", relató el lateral de 35 años.

En esa misma tónica, Mena también agradeció el apoyo de sus compañeros y de la hinchada diciendo que "del primer día mis compañeros me escribían preocupados. Después me fueron a ver a la clínica y fue una grata sorpresa. Estaba contento de verlos y felicitarlos por el triunfo.

"El apoyo del hincha cruzado también ha sido fundamental. He leído mucha gente esperanzada con la recuperación. Espero pronto estar de vuelta en el club que me abrió las puertas y me da la alegría de estar", valoró el futbolista.

Finalmente, el jugador de Universidad Católica se refirió a su ausencia en la Roja expresando que "lamentablemente pasó esto antes de la citación, pero hay que darles todo el apoyo a mis compañeros. Seré un hincha más. Les deseo todo el éxito del mundo para iniciar bien las clasificatorias".