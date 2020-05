Ex DT de la sub 20 arremetió contra Ariel Holan: Es un imitador de Bielsa

El director técnico de Bolívar, Claudio Vivas, ex entrenador de la sub 20 de Chile, se refirió al trabajo de su colega y actual estratega de Universidad Católica, Ariel Holan, afirmando que el ex Independiente es un "gran imitador" de Marcelo Bielsa.

En diálogo con TyC Sports, el estratega del cuadro boliviano comentó que: "A Ariel (Holan) lo conozco de cuando era tercer o cuarto ayudante de Jorge Burruchaga y me preguntaba a mí sobre los ejercicios de Marcelo. Reconozco que es un buen técnico y que le ha ido bien, pero es un gran imitador de Bielsa".

"Yo no me olvido de las cosas. No tengo relación con Ariel y tampoco quiero tenerla porque pasé un mal momento con él", agregó.

Vivas fue ayudante técnico de Bielsa en Newell's, Atlas, Vélez y en la selección argentina durante 1998 y 2004.