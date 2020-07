Ex vicepresidente de Independiente: A mí Holan me mandó en cana

El ex vicepresidente de Independiente de Avellaneda, Noray Nakis, criticó duramente al ex técnico del Rojo y ahora entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, a quien acusó de sacarlo del club luego del éxito del equipo en la Copa Sudamericana de 2017.

"Jamás usé a la barra, a mí me sacó del medio el de las lagrimas de cocodrilo (Holan), porque sabía que conmigo no iba a poder traer a los jugadores que trajo", comentó en el programa dedicado al club "Campanas del Infierno", de Radio Cooperativa AM 770, de Argentina.

"Así dejó a la institución, a mí Holan me mandó en cana. Jamás me encontraron nada, ni de entradas ni de la barra. Me jodieron en la mejor situación económica del club, por orden de Holan me echaron", añadió luego de ser vinculado con los barristas más radicales del club.

"Es peligrosísimo. Le morfó (comió) la mano a la gente que le dio de comer: a Kohan, a Almeyda, a Burruchaga, a Hugo y Pablo Moyano, a Yoyo Maldonado. No le alcanzó con eso que se comió a todo Independiente. Él hizo todo este desastre. Todos los jugadores que llegaron, fue por la presencia que tuvo uno, antes nos robaban los jugadores. Conmigo no pudieron, no iba a subir ningún intermediario ni representante al micro del plantel", pegó.