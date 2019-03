Facundo Imboden: A Fuenzalida le sirvió pasar por Argentina, hoy es un líder positivo

El ex defensor compartió plantel con "chapita" el 2005.

El ex defensor de Universidad Católica Facundo Imboden, campeón el 2005 con los cruzados, analizó el actual momento de José Pedro Fuenzalida, asegurando que le sirvió pasar por el fútbol argentino para transformarse en el líder que es hoy.

Es que "Chapita", hoy capitán del elenco de la franja, volverá a jugar este miércoles ante Rosario Central por Copa Libertadores, un partido en el que el equipo buscará recuperarse de la dura caída ante Libertad.

"Yo que lo conozco desde que era un juvenil, cuando hacía sus primeros pasos en Católica, siento que su fortaleza es que ha crecido mucho y le sirvió mucho llegar al fútbol argentino, quizás le dio el carácter que le faltaba", destacó Imboden junto a Al Aire Libre en Cooperativa sobre Fuenzalida.

"Hoy es un líder positivo, que siempre va para adelante, que no da por perdida ninguna pelota y que siempre está dispuesto para dar lucha por el equipo. Cuando tiene el balón trata de hacer su mejor juego que es explotar su velocidad", agregó.

El ex defensor también destacó a otros jugadores importantes del plantel, pero resaltó al ex Boca Juniors. "Está Luciano Aued, no sé si jugará Buonanotte, está (Sebastián) Sáez... Hay jugadores con experiencia y Fuenzalida tiene que ser un líder dentro de la cancha".

Para el duelo de este miércoles a las 21:30 horas (00:30 GMT) la UC formará con Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta, Juan Cornejo; César Fuentes, Luciano Aued; Fuenzalida, César Pinares, Edson Puch; y Sáez.