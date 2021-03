Felipe Gutiérrez: En siete u ocho semanas podré volver a jugar

El volante Felipe Gutiérrez, nuevo refuerzo de Universidad Católica para la próxima temporada, fue presentado este viernes en conferencia de prensa y aseguró que en siete u ocho semanas podrá volver a jugar.

"Estoy en la última parte de una compleja lesión, fue la misma que tuve en 2014. Ya me siento pronto a hacer el reintegro a las canchas, estamos hablando de 7 a 8 semanas según los doctores", comentó.

Sobre lo que significa llegar a la UC, expresó que "es un sueño para mí volver acá. Espero seguir en la buena senda que tiene el club con buenos momentos".

"En la parte futbolística no me gustaría hablar mucho, quiero que se hable en la cancha. A lo mejor en diciembre podemos hablar del Felipe Gutiérrez que llegó", agregó en relación a lo que le puede aportar al equipo.

Por último, consultado por las diferencias entre su antiguo paso y esta nueva llegada, comentó que "seguí a Católica desde el día en que me fui, la forma de trabajar siempre ha sido la misma acá. No me encuentro con nada nuevo, salvo los títulos, que creo que es algo muy positivo".