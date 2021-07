Felipe Gutiérrez: No entiendo cuál es el fin de darle tan duro al fútbol chileno, se vuelve tedioso

El jugador de Universidad Católica Felipe Gutiérrez salió al paso de las críticas que se han realizado al elenco "Cruzado" y también otros clubes del fútbol chileno, apuntando que es una práctica que "se vuelve tediosa" para los futbolistas.

En rueda de prensa, el volante de la UC mencionó que: "A todos los equipos del fútbol chileno se les da muy duro y no entiendo no por qué. No sé cuál es el fin de criticar y criticar, se vuelve tedioso mientras estás entrenando en el día a día".

"Hay que tratar de disfrutar más lo que tenemos porque tratamos de hacerlo de la mejor manera. Muchas veces se dan las cosas y otras no, por ejemplo, veo el caso de Santiago Wanderers y pienso que debe ser muy complejo el momento del club cuando los chicos se esfuerzan tanto por sacar la situación adelante", agregó.

Del mismo modo, se refirió a cómo afectan las críticas a la interna en un equipo. "Es complejo el tema, desde fuera el hincha u otras personas lo ven de otra manera, pero en la interna es otra cosa la que se vive".

"Por una u otras razones las cosas a veces no se dan. Cuando lo diste todo y perdiste, las críticas son las mismas. Nosotros hicimos una buena llave contra Palmeiras y los comentarios fueron que seguimos en deuda en el plano internacional. Es complejo trabajar con eso porque se lee en el día a día, pero me quedo con el trabajo y la voluntad de querer mejorar", subrayó.