Fernanda Benavidez, esposa de Zampedri: Me encanta que piense en mí cuando hace un gol

La esposa del delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri, Fernanda Benavidez, comentó las celebraciones del ariete y aseguró que lo pasaron mal con la amarilla que recibió la semana pasada en el duelo ante O'Higgins, aunque aclaró que es un orgullo que piense en ella cada vez que anota.

"Al principio me dio risa la situación del festejo. Pero luego me dio rabia. Si bien siempre supimos que era una injusticia y que finalmente se resolvió de manera favorable para Fernando, el mal momento como familia lo vivimos igual", comentó Benavidez en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Fernando siempre quiere estar en todos los partidos, independiente de si son clásicos o no, porque vive el fútbol. Es su pasión", añadió.

Benavidez contó que es de ponerse nerviosa cada vez que juega el delantero:

"Ahora que estoy embarazada siento que es peor. Pero estamos felices con el presente de Fernando. Desde mi lugar, estoy orgullosa con todo lo que logró en estos casi dos años en la UC. Creo que no tiene techo, tengo la confianza de que seguirá haciendo goles", comentó.

"La celebración no es de ahora. Cuando empezamos nuestra relación, me hacía corazones en los festejos. Luego llegó nuestra hija Olivia y Fernando festejaba para ella, mostrando el tatuaje con nombre. Entonces para referirse a mí, empezó a usar mi inicial. Me gusta que lo haga, por todo lo que significa que piense en mí en un momento tan gratificante para él como hacer un gol", completó.