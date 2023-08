Fernando Zampedri: El piso que tenemos es la actitud y el coraje, el fútbol llegará después

El delantero y capitán de Universidad Católica Fernando Zampedri manifestó sus sensaciones luego del empate sin goles ante Colo Colo por Copa Chile, apuntando a las posibilidades que tiene el equipo frente a la falta de buenos resultados en los últimos partidos.

Los "Cruzados" no se sacaron ventajas con el equipo albo en la final de ida de la Zona Centro Norte, y por ello es que el goleador manifestó que: "No podemos mostrar otra cara, esta cara es la que estamos teniendo. Es el piso actualmente, la actitud el coraje y la sangre y eso no se negocia, el fútbol llegará después".

"En los últimos días tuvimos una charla puertas adentro sobre que nos debemos a esta institución y por eso es que la actitud en la cancha no se puede tranzar. Jugamos un clásico, un partido trabado y los dos tuvimos pocas situaciones de gol, pero la llave está totalmente abierta".

También el "Toro" se refirió a su situación personal en el club. "Estamos en conversaciones con el club y está todo muy avanzado. Yo le di espacio al club para que solucionen cosas pero lo mío se va a resolver prontamente".

"Ofertas por mi van a llegar, pero mi deseo es seguir en Católica. Conseguí un lugar donde en casi cuatro años he logrado cosas difíciles para el común de un jugador. Despegarme sería muy difícil y mi familia está muy cómoda acá, hice un trabajo muy duro y me quedan cosas por conseguir en este club", subrayó.