Fernando Zampedri: Feliz por el triunfo y por la posibilidad de ser goleador histórico

Universidad Católica le ganó 3-2 a O’Higgins de Rancagua y se sitúa de momento en el grupo de los terceros del campeonato. Además, su artillero Fernando Zampedri fue la figura del partido y sigue acercándose a ser el goleador histórico del club.

Zampedri habló de esta victoria con TNT Sports y la implicancia positiva de ésta.

"Contento por el triunfo, sumamos tres puntos y feliz por los goles. Hicimos 30 minutos en el primer tiempo buenísimos que sacamos la ventaja. Nos costó el segundo tiempo y no supimos cerrar el partido. Volvimos a sufrir al final igual que los partidos anteriores. Debemos trabajar mucho en eso, y feliz porque ya estamos terceros en la tabla”, declaró.

Camino a ser goleador histórico

En este partido Zampedri se situó como el tercer artillero de la historia de la UC con 108 goles, ubicándose tercero en la tabla de artilleros a 10 del máximo anotador, Rodrigo Barrera.

“Feliz por los dos goles, se me eriza la piel, se me pasan por la cabeza muchas cosas lindas, pienso en mis ganas de haberme quedado acá y no haber partido. Pero también debo agradecer a mis compañeros que me permiten este sueño de tener 108 goles y la posibilidad de ser goleador histórico de la institución”, sostuvo.

Con esta joya en el #MatchdaySábado, Fernando Zampedri llegó a los 108 goles con la camiseta de Universidad Católica e igualó el registro del legendario Alberto Fouillioux. Con esto, el Toro se posiciona en el Top 3 de los máximos artilleros en la…

Lo que viene: El clásico universitario

Por último el “Toro” se refirió al clásico universitario ante la U de la próxima semana. “Son partidos muy lindos, vamos a tener una buena semana, vamos a ir a buscar los tres puntos a la cancha de ellos”.

Este encuentro se jugará en el Estadio Nacional el sábado 18 de mayo a las 17:30 horas (21:00 GMT).