Fernando Zampedri: Me encantaría quedarme en Católica, estoy muy cómodo

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri aseguró que tiene intenciones de continuar en los "cruzados", a pesar de que termina su préstamo desde Rosario Central a fines de este año 2020.

"Todavía falta mucho por recorrer. Primero están los pensamientos grupales. En lo personal, falta un mes y medio, o dos, para tomar decisiones. El club alguna decisión tomará, pero, en lo personal, me encantaría quedarme en Católica. Estoy muy cómodo, la ciudad me gusta mucho. La institución es una de las mejores en las que estuve, así que me gustaría quedarme. El tiempo lo dirá", señaló el ariete en diálogo con La Tercera.

Además, añadió que "no sabría decirte hoy cómo se manejaría eso. Hasta hoy, de Católica no se acercó nadie, pero la institución está pensando en lo grupal, en logros importantes y más adelante se tomarán medidas personales".

Finalmente, detalló los objetivos que tiene para esta temporada: "Es que las dos cosas son importantes. El tricampeonato quedaría en la historia del club. Es sumamente importante. Y llegar a una final de Copa Sudamericana también. Por eso le estamos dando valor a las dos competencias. No podemos decir que una es más importante que otra".

Zampedri y la UC enfrentan este domingo a Cobresal en San Carlos de Apoquindo, a las 21:00 horas (00:00 GMT), en busca de volver a ser líder en solitario.