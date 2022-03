Fernando Zampedri: Se habló de mi renovación, pero no llegamos a ningún acuerdo

El delantero y goleador de Universidad Católica, Fernando Zampedri, comentó su futuro en la tienda cruzada y aseguró que si bien hubo negociaciones para alargar su vínculo que termina en diciembre de 2023, no llegaron a acuerdo por lo que de momento se enfoca en los desafíos que tiene en el cuadro estudiantil.

"Se habló a principio de año, antes de la pretemporada, sobre todos estos temas, pero no llegamos a ningún acuerdo, así es que me enfoco en lo mío este año y más adelante veremos", reveló Zampedri dijo el jugador trasandino.

"La verdad es que estoy muy cómodo en el club, y estoy enfocado en la UC nuevamente. Si me tocaba irme era para un beneficio de las dos partes, y como no era así, de ninguna manera me podía ir. Si el club no agarraba un dinero importante, no me iba, aunque sí me hubiese gustado renovar por unos años más", añadió el ex ariete de Rosario Central.

"Eso se verá más adelante, y sólo queda pensar por los objetivos que tenemos que son muy importantes", complementó el jugador de 34 años.

El ariete también tuvo palabras para el momento de Fabián Orellana, escasamente considerado por el técnico Cristián Paulucci en los duelos del elenco cruzado.

"Lo que dice el técnico dice es la realidad. Acá hay un plantel numeroso de jerarquía y es difícil para él hacer la planilla, y también es difícil para los jugadores no estar. Fabián está muy bien, se siente más cómodo, pero después a la hora de jugar, el técnico es quien decide", expresó el argentino.

De cara a lo que viene en el duelo ante Cobresal, Zampedri manifestó que "hasta el partido ante Palestino habíamos conseguido los tres triunfos, y jugando como nos gusta. Con Palestino lo logramos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo nos costó y no nos gustó. Sabemos lo que tenemos que hacer".

El elenco cruzado visitará al conjunto minero el domingo a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador en duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.