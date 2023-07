Fernando Zampedri tras victoria en el primer partido sin Holan: Los cambios son parte del fútbol

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri analizó el triunfo 2-1 sobre Coquimbo Unido y se refirió al cambio de mano técnica luego de la salida de Ariel Holan y la asunción como interino de Rodrigo Valenzuela.

"No podíamos dejar pasar más oportunidades. No quiero decir que el cambio hace bien, pero nosotros la verdad es que no buscamos eso, sino que buscamos el bien para el club. No se venían dando las cosas. No tuvimos un gran juego, pero tuvimos la capacidad de plantarnos en la cancha ante un rival muy difícil y sacar la jerarquía de cada uno", explicó a TNT Sports.

"Los cambios son parte del fútbol, pasan estas cosas lamentablemente. Nosotros sabíamos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad, porque se viene un rival donde también queremos conseguir los tres puntos para meternos donde Católica merece estar. Estamos con una ilusión inmensa", agregó.

Zampedri, quien anotó un gol en el encuentro, explicó que "no estamos pasando un buen momento, pertenos un gran equipo, es una gran institución, es un gran paso el que dimos hoy".

"-Rodrigo- Valenzuela se brinda al cien por ciento con el club, con nosotros. Un aprecio gigante y hoy tuvo que poner la cara, agradecimientos para él", cerró.