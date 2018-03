Francisco Arrué: A esta UC le falta entregar más y ser más agresiva

El ex jugador comparó el actual equipo con el del 2005.

El ex jugador Francisco Arrué criticó este martes la actitud de Universidad Católica en el Campeonato Nacional, torneo en el que los "cruzados" son los líderes exclusivos con una campaña perfecta tras ganar en las seis fechas disputadas hasta ahora.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el otrora volante de los de la "franja" comparó el equipo de Beñat San José con el que salió campeón el año 2005, del cual formó parte.

"Son dos equipos totalmente distintos. El de ahora es más pragmático, más resultadista que de dar espectáculo, teniendo jugadorles para serlo. Creo que le falta entregar aún más en comparación al equipo del 2005. Nosotros en el último partido perdimos ante Universidad de Chile, sino salíamos campeones invictos. Era un equipo que salía hacia adelante, agresivo, que se generaba muchas ocasiones de gol y que ganaba por mucha diferencia", afirmó el retirado mediocampista.

Sobre lo mismo, Arrué dijo que "en estas seis fechas ésta Universidad Católica, a diferencia del último partido con Unión Española en el que jugaron bien, no ha dado espectáculo y ha sido pragmático".

Siguiendo con la comparación, el ex UC dijo que "en ese equipo (el del 2005) jugábamos (Jorge) Ormeño, yo, Eros Pérez, Hugo Rubio, el 'Chapa' Fuenzalida, (Mauricio) Zenteno. Éramos un equipo que la gente se sabía prácticamente de memoria y éste no es el caso. Beñat San José cambia muchos jugadores y eso le ha dado resultado, no tanto en relación al juego sino que en los resultados. Siento que aún así con los jugadores que tiene podría ser un poco más agresivo de lo que ha sido hasta el momento".