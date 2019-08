Francisco Silva: El clásico será especial por nuestro momento y por la posición de la U

El volante de Universidad Católica, Francisco Silva, anticipó el duelo de este domingo ante Universidad de Chile por la fecha 19 del Campeonato Nacional, en lo que será una nueva edición del clásico universitario.

Al respecto, el "Gato" aseguró al sitio web de los "cruzados" que "los clásicos se viven de distinta manera. Es especial, más aun por nuestro actual momento y la ventaja que tenemos, y también la posición de ellos que es llamativa".

"Nosotros necesitamos seguir sumando, estar arriba y lograr el objetivo que es el bicampeonato del club", apuntó.

En relación a su retorno al elenco precodillerano, el ex Independiente dijo que "después de tanto tiempo de no estar en San Carlos estaba un poco ansioso de volver y sentirme cómodo dentro del equipo. Ha pasado poco tiempo desde que llegué pero me he ido adaptando lo más rápido posible".

"Ya conocía al club de toda la vida entonces gracias a eso ha sido un poco más fácil. La adaptación al equipo también ha sido buena, he sumado más minutos de lo que pensaba y eso me ha ayudado bastante", indicó