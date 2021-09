Francisco Silva: Me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino que jamás olvidaré

Francisco Silva, bicampeón de América con La Roja y gran referente de Universidad Católica, se expresó en redes sociales tras tomar la decisión de retirarse, señalando que se va con "la frente en alto" por el camino que recorrió como jugador.

"No tengo muchas palabras que escribir, maps que agradecimiento. Agradecer a la institución, ya que gracias a ellos soy lo que soy, empecé aquí, me formé, y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta. También gracias a mi equipo y a los hinchas", fueron sus primeras palabras en Instagram.

Después, profundizó sobre su lesión: "Me siento tranquilo con al decisión, ya que luché hasta el final, me operé tres veces y me paré después de cada cirugía, pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo".

"Siempre pensé que yo dejaría el fútbol y no él a mí. De todas formas, me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré", cerró el "Gato", junto a un "Gracias totales".

Silva, además de su trayectoria en la UC, fue parte de la "Generación Dorada" de Chile, que disputó el Mundial de Brasil 2014 y ganó los títulos de Copa América en 2015 y 2016.

También militó con éxito en el fútbol internacional, en Osasuna, Club Brujas de Bélgica, Jaguares de Chiapas, Cruz Azul e Independiente de Avellaneda.

Con los Cruzados, ganó tres títulos nacionales, una Copa Chile, y una Supercopa, además de una Supercopa.