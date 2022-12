Franco Di Santo está afectado por una sobrecarga muscular

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se refirió a la lesión que sufrió el zaguero Guillermo Burdisso y reveló que el delantero Franco Di Santo igualmente tiene una molestia en medio de la pretemporada.

"Con la pretemporada estoy satisfecho porque hemos trabajado sobre distintas alternativas, creo que excepto el episodio de 'Guille' y una molestia de sobrecarga que tiene Di Santo", comentó.

"Lo de Di Santo es seguro y esperamos que lo de Burdisso no sea un desgarro, pero creo que más allá de las fatigas musculares que pueden traer los dobles turnos, creo que hemos avanzado mucho y estoy contento con lo que venimos haciendo", explicó.

En lo referido a Burdisso, apuntó que "va a tener ahora un estudio, ayer pensamos que podía ser un desgarro. Por como vino hoy, no sabemos bien, ojalá es algo que no sea tan importante y si llega a ser así, veremos el calibre de la lesión si es para una semana, para diez días, quince o 21".

"Ahí veremos cómo llega, porque no puedo hablar sobre supuestos sin tener todo, el análisis clínico es más optimista que ayer en el momento que se produjo la lesión (...) podría llegar con lo justo a la primera fecha o prepararlo para la segunda, no puedo responder con precisión, no quiero ser esclavo de mis palabras", finalizó.