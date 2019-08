Fuentes y duelo contra Antofagasta: Enredamos puntos con la U, así que necesitamos ganar

El volante de Universidad Católica César Fuentes analizó trascendental partido que enfrentarán este domingo frente a Deportes Antofagasta, asegurando que deben volver a sumar de a tres, luego de haberse "enredado" ante la U, ya que buscan seguir escapados en el liderato.

Fuentes, en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo, sustuvo que "sabemos que es un partido importante, que necesitamos ganar, donde ellos van a jugar en su casa y necesitan los puntos. Sabemos que enredamos puntos contra la U y que necesitamos seguir sumando para alejarnos de la punta, que es lo importante".

Además, añadió que "los hemos estado analizando, sabemos que juegan bien, que tienen cosas interesantes, pero nosotros nos enfocamos en nuestra mejoría, en hacer las cosas bien y ganar".

Sobre la lucha por el puesto de volante central con Francisco Silva e Ignacio Saavedra, Fuentes dijo que "es una competencia sana, la verdad es que nos llevamos bien los tres. De hecho, nos reímos un poco, porque nos llevamos demasiado bien y estamos compitiendo por un puesto. Pero, sabemos que quien tenga la oportunidad lo va a hacer de la mejor manera y sumará al equipo para seguir estando arriba".

Puntualmente sobre Saavedra y su nueva lesión, señaló que "hablé con él y me dijo que no es nada grave lo que tiene en la rodilla, pero obviamente está bajoneado porque no ha podido recuperarse 100 por ciento, pero creo que ahí estamos todos para acompañarlo y darle al apoyo que necesita, porque no tenemos duda que va a volver a tener el nivel que tuvo".

Finalmente, sobre el llamado a la selección de Alfonso Parot y César Pinares, el ex O'Higgins expresó que "es un orgullo para nosotros que tanto Alfonso con César estén en la selección. El que le toque estar ahora o después lo vamos a apoyar. Ellos tienen la categoría para estar ahí y pelear un puesto en la selección. Todos en algún momento queremos estar".

La UC chocará contra Antofagasta este domingo desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Calvo y Bascuñán" y podrás seguirlo a través de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.