Fuenzalida: Ariel Holan llegó con ganas de mejorar el equipo y le agarramos la mano

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, se mostró contento tras conseguir un histórico tricampeonato con el club donde se formó y dio mucho mérito al trabajo de Ariel Holan.

"Holan llegó con una idea que tiene mucho trabajo detrás y nosotros rápidamente le agarramos la mano más allá de descoordinaciones iniciales. Más allá de ser campeones el llegó con ganas de mejorar el equipo, y eso queda. Cuando ganábamos también veíamos cómo ganar de otra manera", sostuvo en diálogo con TNT Sports.

Además, comentó que "hay una base del plantel que se ha mantenido y los técnicos que han llegado han aprovechado lo que hay y hecho mejoras. Nunca hemos podido consolidar un esquema de juego, porque lleva tiempo. Jugamos bien este año, pero llega un momento en que hay que sacar resultados. Los técnicos tratan de no tocar lo que ha dado resultados".

"Se conforman planteles muy competitivos y donde nadie pasa a llevar a nadie pese a los años que lleva en el club. Así se hace más fácil llevar el camarín y con el aporte de los jóvenes", siguió en la misma línea.

Junto con esto, comentó sus sensaciones: "Muy contento, por el esfuerzo que hizo el equipo y yo hice un gran esfuerzo porque el equipo y la gente lo merece. En la llegada al estadio, ver a la gente afuera me golpeó. Pensar que no iba a estar adentro. Esa gente nos empuja y uno la necesita incluso para celebrar como hoy".

Finalmente, habló sobre su futuro: "Mientras tenga las ganas estaré acá, mientras sienta que rinda lo que merece el club y darle alegría al club. El día que sienta que no me sienta capaz daré un paso al costado, pero no es algo que me planteo. Viene un año importante y esperamos conseguir cosas".