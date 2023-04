Gary Kagelmacher: Estamos todos juntos en las buenas y en las malas

El zaguero uruguayo de Universidad Católica, Gary Kagelmacher, descartó que haya divisiones entre el plantel cruzado y el cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan, asegurando que están todos unidos por conseguir los objetivos propuestos.

El defensor fue consultado respecto a los dichos del extécnico y otrora jugador cruzado Juvenal Olmos, quien esbozó que los jugadores le estaban haciendo la cama al DT argentino.

Ante ello, Kagelmacher fue claro: "De nuestra parte, es algo falso. Lo escuchamos pero no queremos darle importancia porque nosotros estamos todos juntos en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas. Estamos los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y en ningún caso pasó algo así y no vi nunca a un jugador que haya intentado hacer lo que salió", dijo el exjugador de Peñarol.

"Estamos tranquilos, porque es falso y porque estamos todos juntos por un mismo objetivo y te puedo decir que no es verdad para nada", añadió.

En lo futbolístico, Kagelmacher aseguró que deben retomar la regularidad que mostraron en años anteriores.

"En los últimos seis meses habíamos conseguido una regularidad importante. Ahora estamos medio irregulares, y pese a eso estamos a tres puntos del líder, pero debemos ser un poco más regulares en el juego y en el resultado. Como plantel lo hemos hablado y hay que mantener la calma, y la unión que es lo más importante", dijo.

"Necesitamos de todos y estoy convencido de que vamos a encontrar esa regularidad, pero la única manera es todos juntos y tirando para el mismo lado", añadió.

"Hablamos mucho con Ariel. Lo conozco de antes, y todos sabemos que quizás esperamos más de todos, pero debemos estar tranquilos, porque falta mucho. El fútbol es de resultados y debemos estar tranquilos, debemos mantener la unión, porque las cosas van a salir. Ahora jugamos con Colo Colo en un partido que genera muchas expectativas y que puede ser un punto de partida para lo que viene en un mes importante y donde los necesitamos a todos", complementó.

De cara al partido del sábado ante Colo Colo, el charrúa expresó que "todos los clásicos son muy especiales. Todos queremos ganar, será difícil y peleado, pero son los partidos que un jugador espera todos los años, por lo que se vive, lo que se siente en los días previos y por eso mismo hay que estar muy concentrados y muy unidos".