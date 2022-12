Gary Kagelmacher por llegadas de Mena y Di Santo: Esta competitividad nos hará mejores a todos

El defensor de Universidad Católica Gary Kagelmacher celebró las llegadas de Eugenio Mena y Franco Di Santo al equipo, asergurando que agregarán una competitividad que le hará bien a todo el plantel de cara a los objetivos planteados para el 2023.

"Vamos muy bien, de menos a más como es habitual. Los jugadores nuevos se están incorporando, tratamos de que se sientan cómodos lo más rápido posible. Estamos con mucha expectativa, Eugenio (Mena) es un jugador como mucha experiencia y viene con muy buen ritmo de Argentina. Son jugadores que vienen a aportar y estamos contentos de que haya esa competitividad que nos harán mejores a todos", apuntó en el lanzamiento de los amistosos de verano.

Sobre el espigado atacante, ex Audax Italiano, apuntó que "es un jugador con mucha experiencia. Ha demostrado en varias ligas que es un jugador que rinde y como todos los jugadores que vienen son bienvenidos y trataremos de que se sientan lo mejor posible".

En cuanto a los objetivos para la temporada, indicó que "primero queremos llegar lo más alto posible, competir ante todos los equipos por igual. No me gusta prometer torneos pero sí estar peleando en todo momento. Y en lo internacional también, clasificar en Copa Sudamericana, que será muy dificil y no podemos subestimar a ningún rival".

Finalmente, se refirió a los amistosos ante Rosario Central y Talleres que afrontarán en el verano, asegurando que "es importante para nuestra preparación. Ahora tenemos tiempo para entrenar bien y llegar bien a esos partidos, porque van a ser muy intensos también con el calor. Estamos contentos de que se haya hecho este torneo de verano contra dos rivales importantes y de buen fútbol".