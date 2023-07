Gary Kagelmacher: Todavía estamos en la lucha por los primeros puestos

El zaguero de Universidad Católica Gary Kagelmacher asumió que el plantel necesita comprometerse desde el punto de vista de la actitud de cara a lo que resta de Campeonato Nacional y afirmó que aún están en la lucha por la parte alta.

"Soy un jugador al que no le gusta buscar excusas. Lo más importante es la actitud e ir convencidos a cada partido. Sé que el hincha quiere jugar bien y tener un juego bonito como Católica lo ha hecho durante mucho tiempo, pero de mi parte y como plantel tenemos que estar al cien en la actitud", declaró este martes.

"Esa es la parte nuestra como jugadores y luego está la del cuerpo técnico, donde tienen que encontrar soluciones tácticas y futbolísticas. Como plantel tenemos que ponernos un compromiso importante desde la actitud", exclamó.

"Hoy no estamos en nuestro mejor momento, pero no queda otra que seguir para adelante, sacar la cara en estos momentos difíciles, intentar mirar solo el fin de semana, no más a largo plazo. Eso intentamos hacer", expresó el defensor.

En esa línea, aclaró que "a pesar de los resultados negativos de los últimos meses, todavía estamos en la lucha por los primeros puestos, está todo competitivo, por eso no creo que sea demasiado tarde, hay que empezar a ganar. Necesitamos resultados, hay que pensar en el partido del domingo e ir partido a partido".

Sobre el entrenador, Ariel Holan, dijo que "está en una situación en que también quiere ganar y se siente responsable como entrenador, es una situación compartida totalmente, nosotros somos los que salimos a la cancha, tomamos decisiones en el campo, entonces es una responsabilidad compartida no solo del cuerpo técnico. Tenemos que estar juntos y encontrar la mejor manera posible de sacar esto adelante".