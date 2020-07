Gastón Lezcano: Nos golpeó la lesión de Toselli, sabemos lo que significa para el grupo

El delantero Gastón Lezcano comentó el presente de Universidad Católica e hizo especial hincapié en el momento de Cristopher Toselli, quien en las últimas horas pasó por quirófano en una operación que lo tendrá entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas.

"Nos golpeó la lesión de Toselli, porque sabemos lo que es para el equipo y para el grupo, pero lo notamos fuerte y sabemos que cuando vuelva lo hará con todo", dijo el argentino en conferencia de prensa.

"Sabemos que desde donde esté, estará apoyando, y él sabe que tiene el apoyo del grupo", añadió Lezcano.

"Siempre estamos expuestos a lesiones de todo tipo, y estos son casos puntuales. El equipo está muy bien, trabajando con las cargas que son manejadas por los 'profes', y no estamos pensando en si nos vamos a lesionar o no", complementó.

El ex jugador de O'Higgins comentó también el retorno a las prácticas y dijo que fue clave el trabajo que se realizó mientras estuvieron en sus hogares durante el receso.

"En lo individual costó un poco con el ahogo y el trato con el balón, pero después hemos hecho un buen trabajo y con el correr de los días lo estamos sintiéndonos cada vez mejor, sobre todo en lo físico", dijo Lezcano.

"Fue fundamental el entrenamiento que hicimos desde la casa todo el tiempo que estuvimos parados para que el equipo esté en el nivel que está hoy físicamente. Ya teniendo otro trato con el balón se vio mucho mejor el equipo", añadió Lezcano.