Gastón Lezcano quiere que la UC imite a Bayern Munich: Volver y ser campeones

El delantero de Universidad Católica Gastón Lezcano, aseguró que quieren estirar su distancia en el Campeonato Nacional -son líderes con 19 puntos- cuando el coronavirus permita el regreso del fútbol, para seguir el ejemplo de Bayern Munich, equipo alemán que tardó sólo un par de fechas en ser campeón tras el retorno.

"La idea es que una vez que comience todo podamos retomar lo antes posible el nivel y poder sacar ventaja o mantener la distancia con nuestros perseguidores y creo que es posible", indicó en teleconferencia cuando fue consultado por el caso de los alemanes.

"Cuando vuelva el fútbol el marco será totalmente distinto, sin público. Tendremos que estar bien preparados psicológicamente para afrontar el regreso del campeonato sabiendo que tenemos ventaja", agregó.

Respecto a la posibilidad que han tenido equipos de regiones para volver a las prácticas, Lezcano expresó: "Futbolísticamente, quizás ellos tienen la posibilidad de entrenar con balón o en grupo, pero creo que físicamente nosotros estamos entrenando al máximo, intentando ocupar todos los recursos".

"Yo por lo menos estoy haciendo lo posible para correr en aislamiento, pero eso es así para todos. La mayoría no ha vuelto a las prácticas y en Santiago es más complicado que nos autoricen entrenar. No se trata de entrenar dos o tres días o volver a la cancha, pero hoy nuestro físico no está listo para una competencia y para ello debe tener mucho cuidado la ANFP", cerró.