Gastón Lezcano: Si me toca convertirle a O'Higgins no celebraré

El delantero enfrentará a su ex equipo en Chile este domingo.

El delantero argentino de Universidad Católica Gastón Lezcano, con pasado en O'Higgins de Rancagua, vivirá un partido especial este domingo por la segunda fecha del Campeonato Nacional y confirmó que si marca no celebrará por respeto a su antiguo club.

"Será un partido especial, pero este es mi trabajo y me debo a Católica. Si me toca convertir, bienvenido sea, pero no celebraré", señaló en entrevista con Diario La Tercera.

El atacante, también aseguró que no le costó demasiado decir volver al fútbol chileno tras su paso por Morelia de México. "Cuando recibí el llamado ni lo dudé. Obviamente, lo consulté con mi familia, porque esta decisión no la puedes tomar sin planteársela a ellos, pero nos encantó la idea. Volví feliz por esta oportunidad", expresó.

Asimismo, aseguró que la UC tiene un plantel "muy rico en cuanto a jugadores. Llegué a pelear un puesto en el que hay muy buenos jugadores. Es un desafío importante para todos".

Por último, Lezcano se refirió al atropello de Carabineros a un hincha de Colo Colo: "No sé si el fútbol debería pagar por errores de gente externa. Murió un hincha que pudo haber sido de cualquier equipo, incluso un civil en cualquier otro lado y no se pararía el fútbol por eso".

"Obviamente, todos estamos muy dolidos por lo que ha ocurrido, pero el fútbol no se debe opacar por eso. Eso sí, hay que buscar a los responsables de este acto", cerró.

Universidad Católica enfrentará a O'Higgins desde las 18:00 horas de este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo.