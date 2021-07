Germán Lanaro: Si se va Dituro lo vamos a extrañar, quedará en la historia grande de la UC

Germán Lanaro, defensa de Universidad Católica, fue invitado este miércoles en "La Franja" en Al AIre Libre TV y se refirió a su proceso de recuperación, el regreso a las canchas y también la inminente salida del arquero Matías Dituro a Celta de Vigo, señalando que lo extrañarán en el plantel, por lo mucho que he la dado al club.

"Aún no me despido de Dituro. No quiero que piense que esté todo cerrado. Ojalá salga todo bien, es un gran portero, un gran paso para él. Si se cierra, lo vamos a extrañar. Es un tipo bárbaro. Es un arquero excelente que le dio mucho a Católica y quedará en la historia grande del club", afirmó el zaguero.

Respecto a su lesión, ocurrida en diciembre del año 2020, indicó que le generó sensaciones encontradas, porque también le pasaron cosas buenas, como la renovación en el equipo.

"Yo estaba de antes en negociación con la dirigencia y llegó la lesión. Me dieron la tranquilidad (el presidente Juan Tagle y el gerente deportivo José María Buljubasich). Soy agradecido del lugar donde estoy, por la forma que me tratan y lo siguen haciendo. Agradezco que el club confiara en mí, que aún lesionado podía seguir aportando", explicó.

"Soy agradecido con lo que me pasa, cuando me pongo esta camiseta quiero ir por más, lo siento de esa forma, quiero devolver lo que hace la gente del club por nosotros", agregó.

Finalmente, valoró el crecimiento de zagueros que han pasado por la UC y que han compartido con él en la defensa, como Francisco Sierralta y Guillermo Maripán, referentes de Cruzados en el extranjero.

"Me ha tocado la camada de jugadores que han crecido en la UC y me pone feliz ser parte de ese proceso de formación. También Paulo Díaz en Palestino. Es un placer, un orgullo ser parte de ese crecimiento y ojalá vengan muchos más", aseveró.