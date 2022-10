Germán Lanaro también anunció con emoción su adiós a la UC: Sentía que tenia que cerrar este ciclo

Germán Lanaro, histórico defensor de Universidad Católica, anunció que dejará el club al final de temporada, tras siete años y medio como jugador de los cruzados.

Visiblemente emocionado y junto a su hija Lola, Germán Lanaro nos comunica que a final de temporada cerrará su ciclo junto a #LosCruzados 🔵⚪



¡Gracias por tanto, Ger! ❤️ #GraciasGermán2 pic.twitter.com/ugx091Xqiz — Universidad Católica (@Cruzados) October 29, 2022

"Me voy del club que tanto quiero, donde conseguimos tantas cosas, con la cabeza en alto, cumpliendo muchos de los objetivos que nos propusimos", declaró muy emocionado Lanaro en rueda de prensa, acompañado de su hija y el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich.

"Abandono el club a fin de temporada, para mí es un momento difícil, lo venía trabajando, y siento que es el momento de dar ese paso, para liberar ese lugar para que el club siga creciendo, y encuentre otras alternativas", agregó.

Lanaro, acompañado por su hija, se quebró al momento de recordar sus siete años y medio en el club.

"Me voy dejando amigos, son siete años y medio, una vida, así que agradecerles. Fui y me voy muy feliz. Mi corazón se va teñido de celeste y con una franja. Dejé todo, hubo buenas, malas, y entre todos las pudimos sacar adelante", expresó.

Con 36 años, Lanaro agradeció al cuerpo técnico, a la dirigencia, a sus compañeros, "y a todos quienes me hicieron sentir tan a gusto en este club. Me voy contento con lo que logré, con lo que pude dar al club, satisfecho en todos los aspectos y siento que no es un adiós, sino un hasta luego, y espero que esto siga así".

"Sentía que tenia que cerrar este ciclo, que para mí, es y será importantísimo en mi vida", aseveró.

Finalmente, ante las consultas de la prensa, apuntó que no ha decidido nada sobre un posible retiro del fútbol.

"No tengo decidido nada. Ya me costó tomar esta decisión, dar este paso. Me sentaré a analizarlo con mi familia, con la gente, con los míos, para ver como sigue todo esto", concluyó.

Por su parte, "Tati" Buljubasich, también agradeció a Lanaro por su aporte al club, al igual que José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued, dos referentes que también dejarán la UC tras el término del campeonato.

"Él llegó en un momento donde veníamos de muchos años sin ganar un campeonato. Hoy se va del club con 10 títulos, seis torneos nacionales y cuatro supercopas, y eso no es fácil de lograr en ningún lado. Eso habla de la calidad deportiva", sentenció.