Guillermo Burdisso en su presentación con la UC: Sé cómo trabaja Holan y eso influyó en mi llegada

El flamante defensor de Universidad Católica Guillermo Burdisso fue presentado como refuerzo y en la ocasión expresó que la presencia del técnico Ariel Holan resultó clave para decidirse por venir al cuadro cruzado.

"Estoy muy feliz de estar acá, contento de llegar a esta institución, donde siempre la he visto con muy buenos ojos. Estoy disfrutando, y en estos días me han recibido muy bien", dijo el ex jugador de Boca Juniors y AS Roma.

"Ya conocía la institución, tuve compañeros que han pasado por acá. Y también es obvio que Ariel influyó de nuestro paso importante por Independiente, sé cómo trabaja y eso a uno lo motiva a estar bien entrenado, a jugar de la mejor forma, a pelear por cosas que en el fútbol es lo más lindo", añadió.

Sobre la recepción del plantel, Burdisso expresó que "me encontré con un gran plantel, hay muy buenos elementos entre los grandes y chicos, hay mucha calidad en lo futbolístico y en lo humano. Desde el primer día me integraron al grupo, y después de un par de días entrenando, me siento uno más. Hay mucha calidad humana y material como para ilusionarse y hacer las cosas bien".

"Me tocó jugar de líbero, de stopper, por derecha, por izquierda, trato de acoplarme a la idea del técnico y aportar al equipo", complementó.

Burdisso fue consultado respecto al título conseguido por Argentina en Qatar 2022.

"Sufrí más de lo que pensaba. Pensé que estaría más tranquilo o desde mi experiencia como futbolista no lo iba a sufrir, pero después del último penal, ni me emocione, ni grité y disfruté. Me puse en la piel de esos chicos que sufrieron tanto", expresó.