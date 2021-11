Gustavo Poyet envió sus felicitaciones a la UC tras la conquista de la Supercopa

La conquista de su cuarta Supercopa le valió a Universidad Católica recibir diversas felicitaciones, incluidas las de un viejo conocido como Gustavo Poyet, el entrenador uruguayo que estuvo al mando del equipo durante el primer semestre de la presente temporada.

Así lo dio a conocer el propio presidente del club estudiantil Juan Tagle, que en diálogo con ESPN Chile reveló que recibió un mensaje del DT tras el título logrado ante Ñublense.

"Anoche mismo me escribió (Poyet) después del partido, apenas terminó, sigue muy atento a cómo le va al equipo. Él partió muy bien con la otra Supercopa que ganamos este año, hizo una muy buena Libertadores, se empezó a enredar el equipo en el Campeonato Nacional, pero pese a eso, al equipo lo dejó en las posiciones altas de la tabla", declaró el mandamás de los "Cruzados".

"Empezó a haber partidos con bajas en el nivel y él fue el más crítico de eso. Por eso su salida fue muy amistosa. Se fue sin cobrar nada adicional. Cuando se dio cuenta de que el equipo no estaba respondiendo a lo que él tenía en su cabeza, puso de inmediato su cargo a disposición", agregó Tagle respecto a su visión del estratega.

"NO ME GUSTA CALIFICARLO DE UN ERROR (EL PASO DE POYET)"#ESPNF90Chile @JuanTagleQ: "Anoche me escribió apenas terminó el partido... Cuando vio que el equipo no respondía dio un paso al costado, entonces, no puedo tener más que reconocimiento y agradecimiento de lo que hizo". pic.twitter.com/zYOzVi9Kil