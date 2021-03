Gustavo Poyet: No fue una forma de ganar cualquiera, demostrar carácter para remontar

Luego de conquistar su primer título con Universidad Católica, el uruguayo Gustavo Poyet elogió la forma en cómo superaron a Colo Colo en la final de la Supercopa, apuntando que "demostraron carácter" para quedarse con la victoria.

En conferencia de prensa, el estratega apuntó que: "Siempre es bueno ganar copas, une al equipo y hace que los jugadores se vuelvan más amigos. Es muy importante para nosotros hacernos partes de esa celebración".

"No es una forma de ganar cualquiera. Es ir 2-0 abajo y demostrar carácter para terminar quedándonos con el triunfo", agregó sobre el resultado final del cotejo.

Del mismo modo, resaltó que: "Me llevo la imagen de un equipo que no se dio por vencido. Demostró una pasión que es las pedí por cómo soy yo, me representaron en la cancha y estoy agradecido de todos".

"No habíamos jugado un partido de 90 minutos, pero tuvimos carácter ganador y actitud", subrayó.

Por otro lado, Poyet se dio el tiempo de bromear incluso con la situación del juvenil Marcelino Núñez, quien contrajo matrimonio este fin de semana. "Marcelino ayer se casó, no es muy normal que ocurra antes de un partido. Si juega como hoy, le pediré que lo vuelva a hacer los viernes y sábados", expresó el DT.