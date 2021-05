Gustavo Poyet: Sería ideal no jugar por 25 días para probar otras cosas y ayudar al equipo

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, tuvo un crítico análisis tras cosechar una nueva derrota en la visita a Deportes Melipilla por la sexta fecha del torneo. Para el uruguayo, el poco tiempo de trabajo ha tenido un impacto negativo en la búsqueda de darle un sello al equipo.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT de los "Cruzados" mencionó que: "Sería ideal no jugar por 25 días para poder entrenar y probar otras cosas para ayudar al equipo, pero la situación es esta y la aceptamos tal cual".

"Creo que no ha cambiado nada respecto a los tres primeros partidos que ganamos y estas últimas derrotas. Tenemos que convencer a los jugadores que pueden volver a ese arranque que tuvimos, hay que recuperar la confianza. Hay cosas que funcionan y otras no, para eso hay que trabajar", agregó.

En la misma línea, Poyet señaló que: "No me gusta poner excusas, sé el tiempo y los jugadores que tenía. Me había entusiasmado mucho porque los vi hacer cosas buenas".

"Sé que la gente va a pensar que el partido de hoy fue muy malo porque perdimos, pero pensando en lo que quiero y lo que estoy buscando, me estaba gustando mucho más de lo que hicimos en semanas anteriores", detalló.

Finalmente, el técnico del elenco de la precordillera admitió que: "Estoy preocupado, no lo voy a negar. A excepción de los clubes con los que me tocó pelear el descenso, no me había tocado perder tres partidos seguidos".

"No me gusta este momento, uno quiere batir los récords buenos y no los malos, pero tengo que saber digerir esto", sentenció.