Gustavo Quinteros: Buscamos opciones en caso de que Edson Puch se vaya

Universidad Católica, que tiene pendiente su duelo con Unión Española para cerrar la primera rueda en el Campeonato Nacional, cuenta con una gran preocupación para encarar la segunda mitad del torneo: la posible partida de su estrella Edson Puch.

La permanencia del delantero en la tienda "cruzada" se negocia con Pachuca, dueño de su pase. Pese a lo anterior, la UC trabaja de forma paralela para contratar un reemplazante, en caso de que fallen las conversaciones con el club mexicano, según reconoció el entrenador Gustavo Quinteros.

"Estamos buscando opciones en caso de que Edson se vaya, tratar de ver qué opción podemos incorporar para no debilitar. Difícil reemplazarlo pero tratar de tener una opción y tenerla en cuenta en caso de que Edson se vaya", comentó el técnico este jueves en conferencia de prensa.

"Edson se quiere quedar, la familia se quiere quedar, nosotros queremos que se quede, los compañeros quieren que se quede, el club va a hacer todo lo posible para que él pueda continuar en Católica. No depende todo de él, si dependiera de él no tengo dudas que se queda por lo menos hasta a diciembre, pero se tiene que negociar con el club que tiene los derechos deportivos y no es fácil porque son clubes grandes, y este es un jugador de selección que seguramente puede tener oportunidades en otros clubes", explicó.

Quinteros abordó también los rumores de la partida de múltiples jugadores durante el receso por Copa América y fue tajante: No hay ofertas.

"Este es un equipo que vende, ha vendido un montón de jugadores y no le corta la carrera a ninguno, si no se va (Matías) Dituro es porque no hay ninguna oferta oficial. El club no ha recibido nunca una oferta por Dituro, (César) Pinares, (Benmaín) Kuscevic, entonces no podemos hablar de supuestos. Cuando hay una oferta oficial por un jugador el gerente me dirá, pero hasta el momento no hay ninguna por ningún jugador, son comentarios y nada más", aseguró el DT.

Quinteros expuso además que su plantel es lo suficientemente fuerte para luchar por el campeonato hasta diciembre, sin embargo, desea poder contar con variantes en su esquema.

"En algunas posiciones necesitamos tener a dos jugadores con perfiles similares. A lo mejor el equipo tiene muy buenas características ofensivas y de buen pie, pero en algún momeno podemos necesitar a un jugador con otras aptitudes. Hoy tenemos una reunión con el gerende deportivo y hablaremos sobre estos temas, si se pueden traer jugadores para agregar, no para reemplazar, sería fantastico. Si no, enfrentaremos hasta fin de año con lo que tenemos".