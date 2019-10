Gustavo Quinteros: Hemos hablado y apuntado a ganar todo lo que se pueda el resto del año

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, tuvo palabras este jueves para el presente que vive el club en el torneo y el escenario en el que se encuentran dentro de la Copa Chile, afirmando que ya han apuntado a "ganar todo lo que se pueda" en lo que resta del año.

"Nosotros sabemos que no es común tener estos puntos de ventaja sobre el segundo de la tabla, pero siempre hablamos y apuntamos a que se debe ganar todo lo que se pueda", manifestó el estratega argentino en conferencia de prensa".

En la misma línea, señaló que: "No debemos relajarnos en ningún sentido. Tengo un grupo de jugadores muy ganador y profesional, que siempre están en busca de más. Sale mucho de ellos esta ilusión de ganar todo lo que podamos".

Respecto al duelo que tendrán frente a Unión La Calera (2-1 ganaron los cementeros) en la revancha de los cuartos de final de Copa Chile, declaró que: "Sabemos que será una final, que si vamos perdiendo por un gol de diferencia haremos todo lo posible por revertir la situación".

"Calera es un rival muy difícil, que tiene muy buenos centradores para un delantero peligroso como Marcelo Larrondo. El equipo ha entrenado muy bien y esperamos que lo plasme en cancha para seguir en este torneo que también es importante", remarcó.

Por último, Quinteros se animó a dar su opinión respecto a la posibilidad que asomó por traer de vuelta los torneos cortos, mencionando que: "Para mí lo más justo es que el equipo que saque más puntos durante el año sea el campeón. Me ha tocado serlo en distintos escenarios, pero el mejor equipo es el que hace mejor las cosas durante toda la temporada".

"Me pasó que me tocó quedar subcampeón sacando 15 puntos de ventaja en el año por los play-offs, pero eso no quiere decir que no fuiste el mejor en la temporada. Por eso para mí el que saca más puntos es el mejor equipo", dijo tajante.